Água para as plantas urbanas

A rega da vegetação que ornamenta as rótulas da cidade está em andamento no município de Santo Ângelo com a utilização de um caminhão tanque com hidrojato. Na última sexta-feira, dia 23, uma equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente realizava esta ação no cruzamento da Av. Getúlio Vargas com a Av. Brasil.

A medida é considerada emergencial e necessária devido à fata de chuva.Sexta-feira, dia 23, choveu 5.8 mm e antes disso, a última precipitação ocorrida em Santo Ângelo foi em 28 de setembro. A estiagem já causa preocupação nos produtores rurais, o milho que esta em fase de crescimento apresenta folhas secas e enroladas, as pastagens não cresceram e impactam na produção leiteira, fato que aumenta o custo de produção e reduz a quantidade disponível para a indústria.

A rega nestes espaços urbanos, evita que as espécies implantadas morram, além de manter a ornamentação, minimiza perdas com a reposição destes vegetais.