Dermatologista Lislaine Bomm inicia um novo ciclo na sua vida profissional

O consultório da dermatologista Dr. Lislaine Bomm foi ampliado e está em novo endereço, localizado na Rua Marechal Floriano, 508, próximo a Padaria Santo Ângelo.

Há sete anos a Dr. Lislaine Bomm atua na área de Dermatologia Clinica em Santo Ângelo, fez fellow em Dermatologia Oncológica no Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro (RJ) e é considerada uma das mais conceituadas especialistas da área em atuação no município.

A mudança do consultório se efetivou no dia 16 de novembro e foi muito comemorada pela Dermatologista Lislaine, pois considera que neste espaço, mais amplo, seguro e confortável para seus pacientes, iniciou-se um novo ciclo na sua vida profissional.

“Foi muito tempo de trabalho, esforço e dedicação na minha antiga sala e hoje um novo ciclo se inicia, não só com um espaço físico novinho, mas uma nova identidade visual, muitas mudanças e novidades que ainda estão por vir.” Declarou Lislaine ao comentar sobre a mudança.

Além da qualificação do espaço de atendimento foi adquirido um novo equipamento capaz de fazer o mapeamento corporal para análise de pintas e sinais da pele. A dermatologista Lislaine também esclarece que a dermatologia está situada em uma ampla área de estudo, pois engloba questões relacionadas a estética, pois a saúde da pele é muito importante para a autoestima elevada das pessoas.

