Inovação e oportunidade na 13ª Edição do Festival Cidade das Tortas

O “Festival Cidade das Tortas” está confirmado para outubro em formato inédito este ano, a população escolhe e pede o doce pela internet e recebe na porta de casa. Além disso, o festival abre espaço para confeiteiros autônomos e amplia a oferta dos sabores.

A 13º Edição do Festival Cidade das Tortas já tem data, acontece do dia 01 ao dia 12 de outubro e traz inovações no ano de 2020. Um dos diferenciais é a participação de confeiteiros autônomos e todos serão isentos de taxa de inscrição. Além disso, o produto será vendido pela internet e a organização faz a entrega na modalidade “Delivery”. A organização do evento é conjunta entre a Prefeitura de Santo Ângelo, Secretária Municipal de Indústria e Comércio, Secretária Municipal do Turismo Esporte, Lazer e Juventude, e também o SESC/Fecomércio e SENAC.

Segundo o secretário da indústria e comércio, João Baptista Santos da Silva, o evento foi pensando em conjunto com as secretárias e instituições parceiras. Em primeiro momento antes da decisão final, foi conversado com os estabelecimentos que trabalham com a confeitaria e foi bem visto por todos, portanto, sendo possível a realização.

O Secretário de Turismo, Romaldo Melher dos Santos, entende que o evento é um atrativo gastronômico que identifica Santo Ângelo no contexto regional e até estadual. Em doze edições se tornou tradicional e faz parte da história e cultura da cidade.

Esse ano, segundo informações da secretária de indústria e comércio, a oferta de tortas vai ser multiplicada por ter mais participantes, as ultimas edições contou com 9, 10 empresas. Agora, possivelmente a participação dos confeiteiros seja maior. Segundo o secretário de indústria, turismo esporte e lazer, “Aproveitamos o período que estamos passando para inovar, assim acordamos fazer o festival em cada lugar de produção das tortas, dentro das normas/protocolos e forma de entrega, objetivando manter viva nossa identidade.”

Por fim, a perspectiva de realização da 13ª edição segundo as secretarias é movimentar a economia com um grande numero de participantes no festival que associa gastronomia, identidade do município e opções aos produtores e consumidores.

Informações para participantes:

Os participantes não terão custo para a inscrição. Mas, terão que doar uma torta devido à ação que vai beneficiar entidades sociais no dia do lançamento do evento – 17 de Setembro de 2020. A divulgação das tortas e empresas vai ser por meio de campanhas publicitárias apoiadas por veículos de comunicação do município e também, os proprietários pelas suas próprias redes de contato.

Para mais informações, acessar o Facebook do festival em: www.facebook.com/Festival-Cidade-das-Tortas ou entrar em contato com a Secretária Municipal de Indústria e Comércio, Secretária Municipal do Turismo Esporte, Lazer e Juventude.

Reportagem | Éverton Cabral

Edição | Marcos Demeneghi