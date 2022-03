Rajadas de ventos localizados na zona sul do Município causam danos a 100 residências

Rajadas de ventos atingiram a parte sul do Município de Santo Ângelo, arrancaram árvores com a raiz, quebraram galhos que atingiram automóveis, residências e redes de energia elétrica. O Fenômeno climático causou prejuízos para cerca de 100 famílias, ou aproximadamente 300 pessoas. Parte do município ficou sem luz, principalmente na parte que fica depois do centro histórico e também houve desabastecimento de água.

Segundo o Coordenador da Defesa Civil de Santo Ângelo, Paulo da Rosa, o vento foi ocasionado por uma zona de convergência localizada abaixo das nuvens, na qual, uma massa de ar quente em choque com ar frio trazido pela chuva, provocou um corredor de vento, forte o suficiente para deixar um rastro de destruição, mas segundo especialistas, esse fenômeno não pode ser chamado de tornado, pois ele se forma abaixo das nuvens e a escala é, bem inferior a de um tornado.

No entanto, o resultado da ação destes ventos quebrou um poste de concreto que leva energia para a ETA II – Estação de Tratamento de Água da Corsan localizada no Bairro São Carlos, o fato causou desabastecimento temporário para cerca de 15 mil residências. Estabelecimentos comerciais localizados após a Rua 25 de Julho, também passaram a tarde sem luz. Na Praça do Bairro Missões árvores inteiras foram derrubadas e segundo Paulo da Rosa, no levantamento realizado até a manhã de terça-feira, dia 8, dez casas tiveram danos mais severos com a maior parte do telhado arrancado e outras 90 residências apresentaram algum tipo de dano em coberturas, muros, grades, etc.

Uma força tarefa coordenada pela Defesa Civil, Secretaria Do Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros, RGE trabalhou para minimizar os danos e assistir as famílias atingidas, com a retirada das árvores, aparo com lonas.

Na tarde de segunda-feira, 7, as equipes da Defesa Civil e do Banco de Materiais de Construção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania realizaram os primeiros atendimentos com distribuição de lonas, mapeamento dos locais afetados e pré-cadastro das famílias para ser efetivado o suporte com materiais. Na terça-feira, dia 8, foi realizado um novo cadastro das famílias atingidas.