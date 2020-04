Embrapa abre inscrições para cursos on-line durante a quarentena

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) oferece 12 cursos gratuitos de capacitação a distância em meio às medidas restritivas como forma de contenção ao novo coronavírus. A maioria está com inscrições abertas e a outra parte deve abrir novas turmas em breve.

Entre os cursos gratuitos e que estão com inscrições abertas é o de Hortas em Pequenos Espaços: Os interessados em seguir os passos para ter uma horta no ambiente doméstico, por exemplo, podem acessar a plataforma e-Campo, https://www.embrapa.br/e-campo – ferramenta que traz todas as informações sobre os cursos que vêm sendo disponibilizados pela Embrapa. O curso é autoinstrucional, ou seja, não há tutoria.

Tendo em vista as mudanças provocadas pelo isolamento social, que estão a exigir novos olhares em direção ao cotidiano nosso de cada dia, a Embrapa Hortaliças (Brasília-DF) oferece essa alternativa para quem já pensou nessa possibilidade, mas não levou adiante “por falta de tempo”, e também como forma de chamar a atenção para uma atividade que envolve os cuidados com a alimentação e a saúde – física e mental.

“O curso tem como principal diferencial – com relação a outros cursos com a mesma temática já promovidos pela Unidade – o fato de ser on-line, construído na modalidade EaD (Educação a Distância), viabilizada por meio do computador e dispositivos móveis com acesso à internet. E com a vantagem de deixar as pessoas escolherem o melhor dia e horário para acessar o conteúdo, já que ficará disponível por tempo indeterminado na plataforma”, destaca o chefe-adjunto de Transferência de Tecnologia Henrique Carvalho. A ideia de disponibilizar o curso sobre Hortas em Pequenos Espaços, segundo ele, considerou o crescente interesse manifestado pelas consultas ao SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão) da Embrapa Hortaliças, nas quais o cultivo de hortaliças em casa está entre os mais demandados, notadamente nesses últimos meses.

“O curso vai oportunizar a essas pessoas que têm solicitado informações sobre essa prática as informações sobre o aproveitamento de espaços vazios de corredores, varandas, sacadas, quintais e até janelas para produzir alimentos saudáveis, livres de agrotóxicos e que também constituem uma ótima ocupação para a mente”.

Processo

Dividido em quatro módulos, o curso on-line traz as informações básicas que vão auxiliar nas diferentes etapas de plantio, condução e manutenção de hortas em espaços urbanos reduzidos, com explicações sobre como interagem os diferentes fatores associados à produção de hortaliças, como solo, planta, água e luz adequados. A questão dos nutrientes presentes nas hortaliças e a sua importância para uma vida saudável também faz parte da abordagem, complementada por receitas que vão contribuir para diversificar os pratos e enriquecer as refeições.