Ação cidadã celebra o Dia da Árvore

A iniciativa celebrou o Dia da Árvore com um plantio de 26 mudas, foi coordenada por André Ruschel e reforçada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, contou com a participação de alunos do Colégio Tiradentes e do Instituto Unimed.

Foram plantadas 26 mudas de árvores, incluindo espécies de Ipê, Araçá e Extremosa o objetivo foi levar os benefícios das árvores para o Bairro Reserva das Missões. Este bairro, situado em Santo Ângelo, carece de arborização urbana devido ao fato de ser um dos mais recentes loteamentos do município.

O plantio ocorreu nas ruas Chorão, Extremosa, Laranjeiras e Marechal Floriano, o curioso é que o nome das ruas do lugar são homenagem às próprias árvores. Envolveu cerca de 40 pessoas que ajudaram na implantação das mudadas e também foram orientadas pelo engenheiro ambiental Rafael Rieger Ramos, que ensinou como efetuar o plantio de modo correto, implantá-las e amarrá-las no tutor. As mudas e a mão de obra para fazer as covas, bem como o material utilizado foram doados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano.

André Ruschel conta que percebeu a necessidade de iniciar o processo de plantio de árvores no bairro, foi então que achou interessante convidar mais pessoas para efetivar o projeto. No Dia da Árvore, 21 de setembro, os alunos do Colégio Tiradentes e integrantes do Instituto Unimed, receberam uma aula básica de silvicultura para garantir o correto manejo das mudas.

Além de celebrar o Dia da Árvore de forma consciente e participativa, a ação cidadã não apenas enriqueceu o ambiente urbano do bairro, mas também sensibilizou a comunidade para a importância da arborização e da preservação ambiental, criando um exemplo positivo de colaboração entre instituições educacionais, a sociedade civil e o poder público em prol do meio ambiente