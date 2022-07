Descarte evidencia furto de fios para venda do cobre

Dezenas de metros de capas plásticas de fios foram descartados na margem da estrada de acesso ao Distrito de Rincão do Sossego. O material se encontrava sem os componentes metálicos e provavelmente são oriundos de furto para a retirada de cobre, foi identificado e encontrado por agentes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente durante a ação de plantio de árvores no túnel verde, realizado na manhã de quinta-feira, dia 21.

O material foi recolhido por servidores públicos da SEMA para ser encaminhado para o descarte mais adequado. O furto de fiação e equipamentos para retirada de metais aumentou no último ano, tendo em vista o valor da matéria prima. Indústrias, residências, órgãos públicos, instituições de ensino, praças, clubes, entre outros locais, são alvo de roubo de fiação e também motores, principalmente ar-condicionado. Dadas as características do furto, com a violação desse equipamento de refrigeração, a Brigada Militar, acredita que é para extrair o cobre, bem como, para efetuar a venda das demais peças.

Os agentes da SEMA comentam que o roubo de fiação em praças públicas se tornou tão recorrente que o sistema subterrâneo adotado, em muitos casos, teve que ser substituído por um sistema aéreo o que causa mais poluição visual nos espaços públicos.