Onda de violência assusta moradores de Santo Ângelo

Santo Ângelo vive dias de tensão e insegurança com a escalada da violência que tem deixado a população alarmada. Em menos de um mês, ao menos quatro pessoas foram mortas e outras duas ficaram feridas em diferentes pontos da cidade, além de uma tentativa de homicídio no bairro Santa Fé. O cenário é de possível disputa entre facções criminosas.

Na noite desta terça-feira, dia 8, dois homens, de 17 e 26 anos respectivamente, foram executados e um terceiro ficou ferido em um ataque no bairro Castelarim. Segundo relatos de moradores, diversos disparos foram ouvidos e o clima é de medo constante. A vítima que sobreviveu foi encaminhada ao hospital. Dois suspeitos foram presos.

Em 24 de junho, em outro ataque, no bairro Boa Esperança, três pessoas foram alvejadas em uma ocorrência semelhante. Dois homens morreram, enquanto o terceiro chegou a ser socorrido, mas fugiu do hospital horas depois, o que levanta suspeitas sobre as motivações dos crimes.

Os recentes episódios reacendem o debate sobre a segurança pública no município. A Polícia Civil investiga os casos e não descarta ligação entre os ataques, que podem estar relacionados a disputas entre facções criminosas.

Enquanto isso, moradores cobram uma resposta mais efetiva das autoridades e reforço no policiamento. “A gente não sabe mais se pode sair de casa. Os tiros viraram rotina”, lamenta uma moradora do bairro Castelarim, que prefere não se identificar.