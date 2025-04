Alerta Vermelho: Mais de 50% dos brasileiros sofreram golpes em 2024

Um levantamento realizado pela Serasa Experian revelou que cerca de 51% dos brasileiros sofreram algum tipo de fraude no último ano. Dentre esses, 54,2% tiveram prejuízo financeiro. Os dados fazem parte do Relatório de Identidade e Fraude 2025, divulgado na última terça-feira, dia 25.

O golpe mais comum foi o uso indevido de cartões de crédito, responsável por 47,9% dos casos. Em seguida, aparecem boletos falsos e transações fraudulentas via Pix (32,8%) e o phishing (21,6%), prática em que criminosos induzem as vítimas a fornecerem seus dados por meio de emails e mensagens enganosas.

A pesquisa ouviu 877 pessoas com idades entre 18 e 65 anos em todas as regiões do país, com uma margem de erro de 3,4 pontos percentuais.

Perdas financeiras

Entre aqueles que sofreram prejuízo, a maioria perdeu entre R$ 100 e R$ 1.000. A distribuição das perdas foi a seguinte:

Até R$ 100 – 17%

Entre R$ 100 e R$ 500 – 35,5%

Entre R$ 500 e R$ 1.000 – 12,9%

Entre R$ 1.000 e R$ 5.000 – 19,5%

Entre R$ 5.000 e R$ 20.000 – 3,7%

Acima de R$ 20.000 – 3,7%

Não responderam – 7,9%

Fraudes por gênero

O estudo também apontou que os homens foram ligeiramente mais afetados do que as mulheres: 52,5% relataram ter sido vítimas de fraudes, enquanto entre as mulheres o percentual foi de 49,3%.

Com informações de Serasa Experian