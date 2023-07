Município amplia o horário de atendimento em saúde

A Atenção Primária Central estruturada na Secretaria de Saúde de Santo Ângelo terá atendimento à população entre 17h e 21 horas. A nova regra já está valendo desde quinta-feira, dia 13. Essa equipe é composta por médico, enfermeiro, técnico em enfermagem, farmacêutica e atendente de farmácia

Na Unidade instalada na Secretaria de Saúde serão ofertados serviços clínicos gerais, entre 17h e 21h de enfermagem, exames preventivos de cólon e mama, testes rápidos de HIV, sífilis hepatites B e C, além de administração e dispensação de medicamentos da farmácia básica. O espaço também terá médico pediatra, porém, somente com atendimento das 17 às 19 horas.

O secretário de Saúde, o médico Fernando Bernardi, destacou que o horário estendido é mais uma ação da Secretaria para facilitar o acesso de trabalhadores e trabalhadoras aos serviços primários em saúde, além de desafogar o atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas e o Pronto Atendimento do Hospital Santo Ângelo. Bernardi explicou ainda que a Equipe da Atenção Primária irá dar cobertura de atendimento aos moradores da área central da cidade.

Ampliação do horário de atendimento no “centro norte”

Outra ampliação de horário já realizada no mês de julho foi no Posto conhecido como “22 de Março” que agora está localizado na Rua Borges de Medeiros, próximo ao Cemitério Sagrada Família, o funcionamento dessa unidade de saúde, agora é entre 7 às 19 horas, sem fechar ao meio-dia.

Essa primeira ampliação foi possível a partir da adesão do município ao Programa Saúde da Hora, desenvolvido pelo Ministério da Saúde. Vale lembrar que, O prédio da 22 de março está sendo revitalizado e ampliado.

O secretário municipal Fernando Bernardi entende que com o programa será aberta mais uma opção de ações e serviços para a comunidade, atendendo diretamente o paciente, que o foco da gestão da Secretaria. Os serviços prestados serão de atendimento médico, enfermagem, curativos, verificação de sinais vitais, entre outros.