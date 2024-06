Pré-Conferência Municipal de Saúde

O Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Santo Ângelo e o Grupo de Trabalho do “Participa +” realizaram ontem, dia 28, a Pré-Conferência de Saúde.

O debate definiu os assuntos que estarão em pauta na Conferência Municipal de Saúde e considerados importantes pela sociedade para a gestão da saúde pública local e que estarão inseridos no plano municipal que será construído no próximo ano.

De acordo com o CMS, a pré-conferência é uma oportunidade de diálogo com a sociedade para debater sobre o direito à saúde, as funcionalidades do Sistema Único de Saúde (SUS) e definir as pautas prioritárias para a conferência.

O tema deste ano é o Plano Municipal de Saúde e o financiamento do setor nas esferas de governo municipal, estadual e federal.

A conferência é uma realização do Conselho Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a 12ª Coordenadoria Regional de Saúde, Governo Federal, Ministério da Saúde, SUS, Corsan/AEGEA e Sistema Participa +.