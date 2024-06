Em Assembleia sócios aprovam por unanimidade prestação de contas do Hospital Regional das Missões

O Hospital Regional das Missões realizou Assembleia na segunda-feira, 3, no auditório da Instituição. Na pauta do dia, a prestação de contas referente ao exercício 2023, aprovada por unanimidade pelos sócios, além de assuntos gerais.

A Assembleia iniciou com a provedora do HRM, Isabel Cristina Câmera, saudando aos presentes e agradecendo pela participação.

Após, a contadora e colaboradora do HRM, Andreia Barz, fez a apresentação do demonstrativo de 2023 e o conselheiro fiscal e contador Afonso Telmo Lago Ourique fez a leitura do parecer do Conselho Fiscal, aprovado por todos.

Na sequência, o diretor administrativo Gelson Schneider, mostrou as inúmeras ações realizadas pela provedoria desde 2021, com melhorias na estrutura e modernização dos equipamentos, para proporcionar melhor assistência aos pacientes do Hospital Regional das Missões.

Ao finalizar a Assembleia, a provedora agradeceu a cada um que auxiliou em todas as conquistas ao longo desses anos, especialmente aos associados, colegiado, provedoria e colaboradores que trabalham de forma em prol da Instituição e de toda a comunidade missioneira.

Hospital Regional das Missões projeta para 2024 investimentos superior a R$ 10 milhões

A gestão da atual provedoria (2021–2024) já realizou inúmeros investimentos no Hospital Regional das Missões com recursos próprios, apoiadores e emendas parlamentares. Até o momento, já foram investidos cerca de R$ 13 milhões em estrutura física e equipamentos e a projeção apenas para esse ano, são de investir mais de R$ 10 milhões na Instituição.

Os investimentos previstos para este ano, ocorrem através do recurso de R$ 5 milhões do Programa Avançar para a compra de um aparelho de ressonância magnética que em breve deve ter o convênio assinado.

A conquista é fruto de árduo trabalho da provedoria que buscou de forma incansável o valor para a compra do aparelho junto ao Governo do Estado. Dessa maneira, podendo em breve adquirir o aparelho de ressonância magnética, considerado um dos mais modernos disponíveis na região.

Através de uma emenda do senador Hamilton Mourão que destinou R$ 500 mil ao HRM, serão adquiridos equipamentos para o Centro Normal de Partos, o Centro de Imagem e unidades de internação.

E uma emenda do deputado federal Ubiratan Sanderson no valor de R$ 4.847 milhões serão adquiridos equipamentos para o Bloco Cirúrgico, Centro de Imagem, UTI Adulto, UTI Neonatal, Farmácia, Lavanderia, Tecnologia da Informação e Laboratório de Análises Clínicas. Outras emendas já foram anunciadas neste ano, e em breve devem entrar para o HRM. De 2021 a 2024, com as viagens a Brasília, a provedoria conseguiu captar R$ 27.632 milhões de emendas, utilizados para cobrir custos do déficit do SUS e também em equipamentos.

Destacamos os investimentos já realizados na Instituição com valor de R$ 13.929.526,43 obras com recursos próprios, emendas e parcerias com RGE, prefeitura e programa Avançar.

Entre as obras com recursos próprios, está a troca do telhado da Unacon no valor de R$ 115 mil, a aquisição de raio-x digital no valor de R$ 240 mil, modernização da mamografia no valor de R$ 100 mil e modernização e digitalização dos equipamentos dos raio-x fixos no valor de R$ 140 mil, reforma e modernização dos quartos no valor de R$ 199 mil e inúmeras outras melhorias que proporcionam melhor assistência aos pacientes.