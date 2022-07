Escoteiros farão rapel na ponte férrea sob o rio São João

Nove grupos de escoteiros virão a Santo Ângelo para praticar e aprender técnicas de rapel. Uma caminhada de nove quilômetros conduzirá os participantes até a ponte férrea em atividade organizada pelo Grupo de Escoteiros Medianeira 100°

Caminhada de nove quilômetros com atividade de rapel marca a programação da II Jornada Escoteira Distrital do 15º Distrito Escoteiro da Região do Rio Grande do Sul.

Organizada pelo Grupo Escoteiro Medianeira 100º RS. (GEM100RS) deve reunir cerca de 160 escoteiros no dia 6 de agosto em Santo Ângelo.

A concentração inicial está marcada para as 8h30min na Praça Pinheiro Machado (Catedral Angelopolitana).

Depois disso, os participantes sairão a pé, passando pelo centro da cidade e bairros, até a área urbana Ponte Férrea, sob o rio São João – município de Santo Ângelo-RS, com percurso de 9km.

A delegação de 160 jovens e adultos vêm das cidades de Cerro Largo; Ijui; Panambi; Santa Bárbara do Sul; Santa Rosa; Santo Ângelo; Santo Cristo e Três de Maio.

Para o Diretor de Métodos Educativos do GEM100RS, Paulo Roberto Silva dos Santos, “Será uma aventura em meio a natureza e as belezas que ela nos oferece”.