Inspirado na cultura chinesa, o jornalista Amauri Lírio, lança a 24ª edição da Festa do Briefing Social, em comemoração aos seus 29 anos de comunicação

Na noite da última quinta-feira, aconteceu o lançamento oficial da 24ª Festa do Briefing Social, reunindo patrocinadores e apoiadores no Salão Azul do Clube Gaúcho. A gastronomia ficou por conta da renomada chefe de cozinha Chica Sperling, enquanto as bebidas foram fornecidas pela Noroeste Bebidas, incluindo o espumante Mascara de Ferro da Spohr Experiências Enológicas. As sobremesas gentilmente oferecidas pelo Weinert Supermercados. A decoração, sonorização e iluminação cuidadosamente preparadas por Marcos Schmidt e Radhar Som & Luz, respectivamente. Durante o evento, os patrocinadores foram homenageados, reconhecendo o seu papel fundamental no apoio à realização desta festa que é aguardada ansiosamente todos os anos.

O Briefing

O grande evento deve acontecer no próximo dia 22 de junho, no Salão Principal do Clube Gaúcho, organizado pelo renomado jornalista e colunista social Amauri Lírio. Este ano, o evento marca uma data significativa: 29 anos de contribuição do jornalista para a comunicação.

Com o tema “Yin Yang – Equilíbrio”, inspirado na filosofia da cultura chinesa, a festa promete reunir qualidades opostas que se complementam, refletindo a diversidade e a harmonia. Além de ser uma ocasião festiva, a 24ª Festa do Briefing Social também terá um nobre propósito beneficente. Sensibilizado pela situação dos atingidos pelas enchentes no estado, uma parte do valor dos patrocínios será destinada à aquisição de colchões da marca Herval. Estima-se que pelo menos 100 peças serão adquiridas e posteriormente doadas através de uma entidade assistencial ou clube de serviço.

Os patrocinadores masters que tornaram possível esta festa são: Alúria Viagens Fascinantes, Cia das Persianas, Clube Gaúcho, Dimare Planejados, Dr. Daniel Barazzetti – Barazzetti Cirurgia Plástica, Sicredi União RS/ES e Weinert Supermercados.

Além deles, diversos outros patrocinadores contribuíram para o sucesso do evento, incluindo Arroz Prato Fino, Drª Carina Andres – Dermatologia e Estética Médica/Dr. Evandro Moreira, DS Conforto e Lazer, Escola Criança e Companhia, Escola da URI, Frigorífico Callegaro, Glênio Seifert, Noroeste Bebidas/Amstel, Sergio Schneider Arquiteto, Spohr Experiências Enológicas/Mascara de Ferro, Terra de Sepé Empreendimentos e URI Santo Ângelo.

O evento conta também com o apoio de ACASA Presentes, Eclipse Moda Jovem, Imprima Comunicação Visual, Inovare D’Capelli, Marco Schmidt Decorações, Radhar Som & Luz e TEVAH Moda Masculina, que contribuem para a realização deste momento tão especial.

A 24ª Festa do Briefing Social promete ser uma celebração de sucesso, unindo comunicação, solidariedade e cultura em uma noite memorável.