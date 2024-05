Santo Ângelo sedia evento “Rock Solidário” no próximo domingo

Amanhã, dia 19, a partir das 15h, a Praça Ricardo Leônidas Ribas, popular Praça do Brique, em Santo Ângelo, será palco do evento Rock Solidário, uma iniciativa que visa angariar doações para auxiliar comunidades atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Organizado por voluntários locais, o evento tem como objetivo reunir a comunidade em torno de uma causa nobre.

Na oportunidade sobem ao palco as seguintes bandas: The Grains (15h); Radio Monstro (15h45min); No Divã (16h30min); Maremanos (17h15min); Ximú (18h); Trilogia (18h45min) e Sherlock (19h).

Diversas formas de contribuição são incentivadas, incluindo doações de brinquedos, materiais escolares, produtos de limpeza e higiene pessoal, roupas, água, alimentos não perecíveis e de consumo imediato, bem como rações para animais. A ideia é proporcionar um impacto positivo nas vidas das pessoas e animais que necessitam de apoio.

Com uma programação diversificada de bandas de rock locais, o evento promete entretenimento para todas as idades, além de oportunidades para demonstrar solidariedade e generosidade para com o próximo.