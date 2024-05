Agronomia da URI debate participação na FEAAGRI Missões com foco em Seminário da Erva-Mate, Agricultura Famíliar e Sustentabilidade

A coordenação do curso de Agronomia da URI Santo Ângelo realizou uma reunião estratégica com o presidente da Feaagri Missões, Diomar Formenton, para definir detalhes sobre a participação da universidade na Feira da Agroindústria e Agricultura Familiar, que ocorrerá de 4 a 8 de setembro de 2024.

O encontro contou com a presença da coordenadora do curso de Agronomia, Giselda Ghisleni, dos professores Vitor Girardelo e Marlon Antônio Ferrazza, além de alunos estagiários do curso.

Durante a reunião, foi acertado que a Casa da URI, localizada no parque de exposições, sediará todas as ações da universidade durante os cinco dias do evento, envolvendo diversos cursos da instituição.

O curso de Agronomia terá um papel de destaque, promovendo workshops direcionados para a agricultura familiar. Entre as atividades planejadas, destacam-se:

Projeto de Segurança Alimentar e Sustentabilidade: Foco em práticas que garantam a produção sustentável de alimentos.

Olericultura: Oficinas sobre a produção de hortas verticais em pequenos espaços, com orientações sobre o aproveitamento de água, espaço, materiais reciclados e baixo custo.

Fruticultura: Orientações técnicas sobre adubação, variedades ideais para a região, espaçamento e podas.

A professora Giselda Ghisleni anunciou que o curso de Agronomia da URI está diretamente envolvido na organização do Seminário Internacional da Erva-Mate, que ocorrerá no dia 6 de setembro no auditório Iglenho Araújo Burtet. Delegações da Argentina e do Paraguai já confirmaram presença e apresentarão painéis sobre as propriedades da erva-mate.

Além disso, a URI, através de sua coordenadora, faz parte do Ibramate (Instituto Brasileiro da Erva-Mate), que debate todas as cadeias de produção da cultura em nível nacional.

Durante a Feaagri, a comunidade terá a oportunidade de conhecer o plantio de um hectare de erva-mate na área experimental da URI no parque de exposições, utilizando o sistema solitário da cultura e consorciado com eucalipto.

Este plantio está previsto para junho, resgatando a origem das missões com seus amplos ervais presentes nas reduções dos 7 Povos das Missões.

Ainda durante o período de 4 a 8 de setembro, os visitantes da Feaagri Missões – Feira da Agroindústria e Agricultura Familiar, poderão degustar produtos gastronômicos à base de erva-mate.

Outra proposta discutida foi o plantio de pés de erva-mate ao longo da rua Marquês do Herval, no entorno da praça Pinheiro Machado, centro histórico de Santo Ângelo.

Uma parceria entre a URI, IFFar Santo Ângelo e Feaagri Missões resultará na realização de uma carijada durante o evento. Haverá demonstração de todo o processo artesanal de produção da erva-mate, promovendo ações de respeito à identidade e inclusão, integração entre a comunidade acadêmica, os indígenas e a comunidade regional, bem como valorização dos saberes e fazeres tradicionais.

A reunião foi um passo importante para garantir a participação ativa e significativa da URI Santo Ângelo na Feaagri Missões 2024, reforçando o compromisso da instituição com a educação, sustentabilidade e valorização das tradições regionais.