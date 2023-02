Corsan promete reparos no asfalto da Rua Ernesto Dorneles

Após conclusão de obra de esgoto na Rua Ernesto Dorneles, Corsan promete fazer os reparos para melhorar a mobilidade no trecho localizado entre a ponte do Rio Itaquarinchim, próximo Alibem, até a Av. Sagrada Família

As deformidades na pista da Rua Ernesto Dorneles ganharam evidência por conta da implantação de cerca de 1500 metros de rede de esgoto. Ao todo, foram finalizados 865 metros de rede coletara e 600m de ramais. O conserto deve ocorrer em 15 dias.

As equipes técnicas avaliarão as condições da pista para fechar as valas ainda abertas e qualificar a trafegabilidade naquele local.

O superintendente regional da companhia, João Corim, informou que nos locais onde ocorreu o adensamento do asfalto, após o fechamento das valas, devem ser feitos reparos, melhorando os aspectos de mobilidade.

O investimento na ampliação da rede neste trecho, onde moram cerca de 100 famílias, é do Fundo de Gestão Compartilhado e resulta em R$ 500 mil. João Corim também informou que depois da pavimentação concluída os moradores serão notificados para que possam fazer a ligação no novo sistema, tendo em vista que esta rede já pode ser utilizada e não depende de obras complementares.

Novas obras na Ernesto Dorneles

No entanto a comunidade deste local ainda terá que conviver com obras, pois, segundo a assessoria de comunicação da administração municipal, essa via urbana necessita de uma obra de escoamento de águas da chuva, que será executada pela prefeitura.

Por fim, a assessoria informou que existe um projeto de asfaltamento para a rua, mas não foi divulgada a data de início das obras. Há previsão de qualificar toda a Rua Ernesto Dorneles com asfalto novo, mas após as etapas de implantação do sistema de escoamento das águas da chuva.

Corsan e as Estações de bombeamento no Município

O Superintendente Regional da Corsan, João Corin, também tranquiliza a população ao afirmar que o processo de privatização da Corsan, que está em disputa judicial, em tese, não deve impactar diretamente na implantação das redes de esgoto. Reconhece que houveram entraves que atrasaram a obra, principalmente porque as empresas executantes entraram em recuperação fiscal, paralisando o processo de implantação de quatro estações de bombeamento de esgoto. Além disso, duas licitações foram realizadas sem êxito.

No entanto, informou que já existe recursos reajustados destinados para obra na casa de R$ 30 milhões, desse modo, será possível continuar o processo de ampliação das redes de esgoto sanitário em Santo Ângelo.

Consequentemente, a falta das estações de bombeamento acarreta na ociosidade de 1680 ligações de esgoto já instaladas.

Para que todas estas residências possam usar o sistema de tratamento de esgoto, é necessário a implantação de quatro estações de bombeamento, uma delas a ser implantada na Rua Ijuí, próximo da Estação de Tratamento de Esgoto da Cohab, outra nas proximidades do Galerno, um terceira no Bairro Boa Esperança e por fim, no Bairro Gueller, próximo ao Frigorífico Alibem.