Detalhes de edificações históricas são reproduzidas por estudantes de arquitetura e urbanismo

A exposição “Os olhos da arquitetura: Descobrindo os detalhes” organizada pelo Curso de Arquitetura e Urbanismo da URI – Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, campus de Santo Ângelo, está aberta a visitação no Centro Municipal de Cultura. São desenhos e maquetes de detalhes de edificações inseridas na arquitetura urbana de Santo Ângelo, principalmente nos prédios históricos.

Os trabalhos compõem a 12ª Mostra das disciplinas de Expressão Gráfica e Plástica e tem a organização dos acadêmicos do 1º semestre sob a orientação das professoras Claudete Boff e Roberta Doleys.

O objetivo do projeto, que resultou na mostra, foi proporcionar que os alunos desvendassem detalhes do Patrimônio Arquitetônico de Santo Ângelo, aguçando o olhar para estas edificações que identificam a cidade. Em caminhadas e visitas in loco puderam escolher detalhes a serem reproduzidos e estudados.

O trabalho seguiu com um levantamento de dados históricos das edificações e também a efetivação de desenhos e maquetes, que agora compõem a 12ª Mostra das disciplinas de Expressão Gráfica e Plástica – Os Olhos da arquitetura: Descobrindo os detalhes.

O resultado é a valorização de características da arquitetura e o compartilhamento com a comunidade. Os alunos elencaram edificações como o Cinema Avenida, o prédio do Museu Municipal, José Olavo Machado, Clube 28 de Maio, Farmácia Licht, entre outros.