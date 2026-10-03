Santo Ângelo vai às urnas neste domingo

Com 60.857 eleitores e 193 seções, município terá votação das 8h às 17h; documento oficial com foto é obrigatório.



O domingo, 4 de outubro, será marcado pelo primeiro turno das Eleições Gerais de 2026. Em Santo Ângelo, a votação mobiliza o eleitorado para a escolha de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, dois senadores, deputado federal e deputado estadual. Em todo o país, as urnas estarão abertas das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

No município, o eleitorado soma 60.857 pessoas distribuídas em 193 seções eleitorais, conforme dados divulgados pela Justiça Eleitoral para o pleito municipal de 2024. Para as Eleições Gerais de 2026, o eleitor deve conferir antecipadamente seu local de votação, já que eventuais alterações ou transferências temporárias podem modificar a seção onde deverá comparecer. A consulta pode ser feita pelo aplicativo e-Título ou pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Documento com foto é obrigatório

Para votar, o eleitor precisa apresentar um documento oficial com foto. São aceitos carteira de identidade, Carteira de Identidade Nacional (CIN), identidade social, passaporte, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), carteira de trabalho física, certificado de reservista e carteiras profissionais emitidas por conselhos de classe.

O e-Título também pode ser utilizado como documento de identificação, mas somente quando o aplicativo apresentar a fotografia do eleitor. Por isso, a recomendação da Justiça Eleitoral é conferir o aplicativo antes do domingo. Caso a foto não esteja disponível, será necessário levar outro documento oficial com foto.

O título de eleitor em papel não substitui o documento oficial com foto e não é obrigatório para votar. Certidões de nascimento e casamento também não são aceitas como documento de identificação, assim como a Carteira de Trabalho Digital. Documentos oficiais com foto podem ser utilizados mesmo fora do prazo de validade, desde que permitam a identificação do eleitor.

Ordem de votação

O eleitor terá seis escolhas a fazer na urna eletrônica. A sequência começa pelo deputado federal, seguido pelo deputado estadual, primeiro senador, segundo senador, governador e, por último, presidente da República. A Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor leve uma anotação pessoal com os números dos candidatos para facilitar a votação.

Outra orientação importante é quanto ao uso do celular. O aparelho não pode ser levado para a cabine de votação, assim como câmeras, filmadoras ou outros equipamentos que possam comprometer o sigilo do voto. O eleitor deve entregar o documento à mesa receptora e, depois de identificado, dirigir-se à cabine para registrar seus votos.

Atenção antes de sair de casa

Com milhares de eleitores concentrados nos locais de votação ao longo do domingo, a recomendação é evitar deixar a conferência das informações para a última hora. Pelo e-Título, é possível verificar o endereço da seção e a zona eleitoral. A consulta também pode ser realizada no Portal do TSE, na opção “Onde votar”.

Em caso de eventual segundo turno para presidente e/ou governador, a votação está prevista para 25 de outubro, também das 8h às 17h, no horário de Brasília.

O QUE LEVAR: documento oficial com foto

HORÁRIO: 8h às 17h

CONFIRA: local de votação pelo e-Título ou TSE

COLINHA: eleitor pode levar anotação pessoal com os números dos candidatos





