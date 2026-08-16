Eleições 2026: propaganda começa neste domingo



A campanha eleitoral para as Eleições 2026 começou oficialmente domingo, dia 16. A partir da data, candidatos, partidos, federações e coligações poderão iniciar a propaganda eleitoral. A votação ocorrerá em 4 de outubro, no primeiro turno, e em 25 de outubro, caso haja segundo turno.

Neste ano, os eleitores escolherão presidente e vice-presidente da República, governadores, dois senadores por estado, deputados federais e deputados estaduais ou distritais.

A votação será realizada das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Durante a campanha, candidatos poderão apresentar propostas e buscar votos nas ruas e na internet, seguindo as regras estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão começará em 28 de agosto e seguirá até 1º de outubro no primeiro turno.

Um dos principais pontos de atenção será o uso de inteligência artificial. Conteúdos produzidos ou modificados com auxílio de IA deverão ser identificados de forma clara, enquanto materiais manipulados que possam causar desinformação ou interferir irregularmente na disputa estarão sujeitos às regras da Justiça Eleitoral.

No dia da votação, o eleitor poderá manifestar individualmente sua preferência, desde que de forma silenciosa. A Justiça Eleitoral também orienta o eleitorado a buscar informações em fontes confiáveis antes de decidir o voto. Com o início oficial da propaganda, as próximas semanas serão marcadas por campanhas nas ruas, debates, divulgação de propostas e movimentação nas redes sociais.