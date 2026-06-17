Juliana Brizola e lideranças da Frente Ampla cumprem agenda política em Santo Ângelo

A região das Missões recebeu, na última sexta-feira (12), uma série de atividades da pré-candidata ao Governo do Estado, Juliana Brizola (PDT), acompanhada do pré-candidato a vice-governador Edegar Pretto (PT), do pré-candidato ao Senado Paulo Pimenta (PT), além dos deputados federais Elvino Bohn Gass e Marcon (PT), Afonso Motta e Pompeu de Matos (PDT), os deputados estaduais Laura Sito (PT) e Eduardo Loureiro (PDT), e de lideranças da Frente Ampla que reúne partidos do campo progressista gaúcho. A visita integrou o roteiro do movimento “Coração Gaúcho”, iniciativa voltada à construção participativa do plano de governo para as eleições de 2026.

A programação em Santo Ângelo iniciou com compromissos institucionais e entrevistas à imprensa regional. Entre as atividades estiveram participação ao vivo na Rádio Sepé Tiaraju, gravações em veículos de comunicação locais e visita ao Hospital Regional das Missões. Durante os encontros, Juliana destacou a necessidade de ampliar o diálogo com a sociedade gaúcha e construir propostas a partir das demandas apresentadas pelas diferentes regiões do Estado.

Segundo a organização da pré-campanha, a passagem pelas Missões teve como objetivo ouvir lideranças políticas, representantes de entidades, trabalhadores, empresários e a comunidade em geral, fortalecendo a construção coletiva do programa de governo. O movimento “Coração Gaúcho” está percorrendo diversas regiões do Rio Grande do Sul para reunir sugestões e identificar prioridades locais.

O pré-candidato ao Senado Paulo Pimenta também participou de atividade de diálogo político na sede do Partido dos Trabalhadores de Santo Ângelo, aprofundando discussões sobre o cenário estadual e nacional, além de ouvir demandas da militância e da comunidade regional.

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À noite, a agenda foi encerrada com uma plenária política realizada na sede da Etnia Alemã, no Parque de Exposições Siegfried Ritter, reunindo militantes, simpatizantes e lideranças regionais. O encontro serviu para apresentar as diretrizes iniciais do projeto político liderado por Juliana Brizola e Edegar Pretto, além de promover o debate sobre os desafios e perspectivas para o futuro do Rio Grande do Sul.

A visita reforçou a importância estratégica da região missioneira no processo de construção das propostas da Frente Ampla, que busca ampliar o diálogo com a população gaúcha e consolidar uma plataforma de governo voltada ao desenvolvimento econômico, à inclusão social e ao fortalecimento dos serviços públicos.



