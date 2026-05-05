PT de Santo Ângelo inaugura sede com presença de lideranças políticas

O Partido dos Trabalhadores (PT) de Santo Ângelo inaugurou sua nova sede no último dia 1° de maio, Dia do Trabalhador, em um ato que reuniu militantes, lideranças políticas e representantes de partidos aliados, marcando um novo momento de organização e articulação política no município. O espaço está localizado na Avenida Sagrada Família, n° 944, sala 1, bairro Pippi, próximo da Rótula do Tio Bilia, funcionando de segunda à sábado das 14h às 17h.

O evento contou com a presença de representantes do Partido Democrático Trabalhista (PDT), PSol e PC do B, reforçando o diálogo e a construção conjunta entre as forças progressistas na cidade. Participaram os vereadores Rosane Stocker e Adolar Queirós e o presidente municipal do PDT, Chico Medeiros, destacando a importância da unidade política em torno de pautas comuns.

Também estiveram presentes o deputado estadual Jeferson Fernandes e o vereador, Cristian Fontela, ambos do PT, o vice-coordenador regional do PT Missões, Antônio Braga e o pré-candidato a deputado estadual, professor Corazza, que ressaltaram em suas falas o papel da nova sede como espaço de mobilização, debate e aproximação com a comunidade.

Além do caráter político, a inauguração foi marcada por um momento cultural com a apresentação do maestro Martin Koplas, que trouxe sensibilidade artística ao evento e reforçou a proposta de que o espaço também seja um ponto de encontro cultural para a população.

Durante o ato, foi realizado o descerramento simbólico de inauguração, seguido de um momento de confraternização entre os presentes.



Texto: Redação JOM

Fotos: Telismar Lemos Junior