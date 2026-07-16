Plenária Regional Missões discute propostas para os programas de governo em Santo Ângelo

Evento que celebra os 400 anos das Missões Jesuítico-Guarani busca integrar demandas locais às plataformas eleitorais de frentes de centro-esquerda para 2026

No próximo sábado, dia 18 de julho de 2026, a cidade de Santo Ângelo será o epicentro do debate político e social na região noroeste do Rio Grande do Sul. O município sediará a Plenária Regional Missões – “Diálogos com a Sociedade”, evento projetado para discutir e consolidar propostas que irão subsidiar as plataformas programáticas das frentes populares tanto em âmbito estadual quanto nacional. Organizada pelas Coordenadorias Regionais do Partido dos Trabalhadores (PT) e do Partido Democrático Trabalhista (PDT), a atividade conta com a sustentação política de uma ampla coalizão formada por PSB, PSOL, PV e PCdoB. O encontro ocorrerá das 13h30 às 18h no tradicional Salão de Reuniões do Sindisaúde Santo Ângelo e visa colher contribuições diretas da comunidade para enriquecer os planos de governo das pré-candidaturas de Juliana Brizola e Edgar Pretto ao Executivo gaúcho, além da chapa nacional liderada por Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin.

DEBATE PROGRAMÁTICO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A programação foi estruturada para abranger os principais gargalos estruturais e sociais da metade norte do estado. Entre os destaques, figuram painéis sobre o cenário das eleições gerais, desafios de soberania e democracia, e tópicos específicos sobre desenvolvimento econômico e rural sustentável. Especialistas locais e estaduais foram convidados para mediar as mesas e trazer um panorama técnico às discussões. As discussões contarão com análises do economista Alceu Vander San e do engenheiro agrônomo Marco André Junges sobre as potencialidades regionais e sustentabilidade no campo, além de intervenções dedicadas às áreas cruciais de prestação de serviços públicos. A mesa que discute a Educação Pública de Qualidade será conduzida pelo professor Eliezer Pacheco, enquanto as diretrizes para a Saúde Pública e Políticas para Mulheres estarão sob a coordenação dos médicos Gilberto Barichello e Ciro Simoni, e da professora Rosana Vargas, respetivamente. “A realização da plenária ocorre em um momento profundamente simbólico para a região das Missões, que celebra este ano o seu aniversário de 400 anos de história e resistência jesuíticoPágina 1guarani. O compromisso aqui firmado busca alinhar a memória de luta à formulação técnica de políticas integradoras.” — Comissão Organizadora da Plenária

A VOZ DA SOCIEDADE E A CARTA DAS MISSÕES

Mais do que um painel expositivo, a comissão organizadora destaca que o foco principal é a escuta ativa da comunidade. A partir das 17h, o microfone será aberto para a manifestação livre de representantes de associações de moradores, movimentos sindicais, coletivos sociais e cooperativas de produção. O tempo limite de três minutos por participante foi estipulado para garantir a pluralidade e representatividade das falas. O encerramento do evento está programado para as 18h com a leitura coletiva e aprovação da “Carta das Missões”, documento que reunirá, de forma sistematizada, as demandas urgentes e as visões de futuro acordadas pelos participantes. A intenção é que o texto final seja entregue pessoalmente aos coordenadores de plano das pré-campanhas majoritárias nas próximas semanas.

SERVIÇO DO EVENTO

Atividade: Plenária Regional Missões – “Diálogos com a Sociedade” Data: Sábado, 18 de julho de 2026, das 13h30 às 18h00 Local: Salão de Reuniões do Sindisaúde Santo Ângelo (Rua Osvaldo Cruz, 576, Santo Ângelo – RS) Promoção: Coordenadorias Regionais das Missões do PT e do PDT Apoio: PSB, PSOL, PV e PCdoB Inscrições: Abertas a toda a comunidade no local do evento

