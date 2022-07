O despertar dos Ipês em Santo Ângelo

A cor dos ipês já está presente no espaço urbano de Santo Ângelo. No ano de 2022, o roxo das árvores que compõe o centro da cidade apareceu por volta do dia 25. O que representa 20 dias mais cedo, quando comparado ao ano anterior (2021). No ano passado, a florada roxa despertou dia 16 de agosto e os amarelos, próximo do dia 21 de agosto. O colorido intenso desta espécie “rouba a cena urbana” e aproveitamos para destacar este movimento da natureza publicando o fato nos canais do Mensageiro, registrado ano após ano os dias em que isso ocorre.

A data em que o fenômeno do florescimento ocorre depende do clima, em geral, na saída do inverno. Neste ano, o despertar foi favorecido pela média de calor registrada em toda a segunda metade de julho, mas também pelo frio do inverno. Considerando que, a planta vai florescer com a intensidade que observamos, somente depois de um período de frio intenso.

Os ipês são caducifólias, ou seja, perdem todas as folhas durante o inverno e quando o calor chega são substituídas por cachos de flores de cores intensas. São árvores de grande porte que gostam de calor e sol pleno. Atualmente, o Pau-Brasil é a árvore nacional e o Ipê é considerado a flor nacional.

Nesta região do Rio Grande do Sul temos verões e invernos bem definidos, o que favorece este tipo de planta. Outro exemplo de caducifólia é a videira. O microclima local é considerado excelente para elas, pois contribuem para a sanidade da espécie e os vinhos aqui produzidos são de excelente qualidade.