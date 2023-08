Município passa a investir mensalmente na reciclagem e reaproveitamento do lixo

O trabalho que já era feito há mais de 27 anos, agora passa a ser remunerado pelo município. A Cooperativa Ecos do Verde foi contratada para serviço de triagem de resíduos secos e a ordem de serviço para início dos trabalhos foi assinada nesta no inicio deste mês, pelo prefeito Jacques Barbosa

Um momento histórico. Assim Carla Martiane Nicoletti, presidente da Cooperativa Ecos do Verde definiu o ato realizado na última sexta-feira, dia 4, no auditório da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano. O prefeito Jacques Barbosa assinou a ordem de serviço da contratação da Cooperativa para prestação de serviços na Central de Triagem de Resíduos Domiciliares e Comerciais Recicláveis. O contrato tem valor mensal de R$ 42.499,57, o que representa um incremento anual de R$ 509 mil para a Cooperativa composta por cerca de 50 recicladores.

Carla Martiane lembrou que são 27 anos de atividades da Ecos do Verde, fazendo um serviço que é essencial para o cidadão. “Hoje realizamos um sonho, vamos receber pelo trabalho que prestamos. Essa ato representa a valorização de uma luta diária e mostra que somos capazes de muito mais”, comentou.

A promotora de Justiça, Paula Mohr, também mostrou-se satisfeita com a valorização da Cooperativa. “Lembro de uma visita que fiz há cerca de seis anos ao aterro sanitário e de ter ficado impactada pelo cenário, pela montanha de lixo e pelas condições quase inacreditáveis de trabalho dessas pessoas. O desafio foi muito grande, mas o MP acompanhou e contribuiu em razão da visão de gestão do prefeito Jacques Barbosa e do secretário Francisco da Silva Medeiros. Naquele momento, era quase impossível vislumbrar que chegaríamos nesse contrato, com uma cooperativa completamente organizada”.

O secretário Francisco da Silva Medeiros também recordou das dificuldades do setor e de todo o trabalho de melhoria estrutural, com projeto contemplado em nível federal, sendo o oitavo classificado em todo o País. “Uma conquista de um projeto local, que buscou recursos destinando veículos e equipamentos para a Cooperativa”. Acrescentou que o planejamento é preparar a Ecos do Verde para assumir a coleta dos resíduos secos no município.

Para o prefeito Jacques Barbosa, a contratação fará com que seja aumentado o índice de reciclagem. “O Município paga por quilo para uma empresa de Giruá dar a destinação dos resíduos. Aumentando a reciclagem, será reduzido o volume enviado para essa empresa, o que representará economia, que se soma ao benefício ambiental e a aumento da renda dos recicladores, refletindo no comércio local. Esses são os benefícios dessa ação”.

Com informações da ASCOM/PMSA