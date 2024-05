Escritora Cerise Ribas lança obra literária “Gata Preta Rabisca”

A cidade se prepara para receber o aguardado lançamento do livro “Gata Preta Rabisca”, da renomada autora Cerise Ribas de Oliveira. A obra foi contemplada pela Lei Paulo Gustavo (LPG) do Governo Federal através do Ministério da Cultura e realização pela Secretaria Municipal de Cultura.

Marcado para o dia 23 de maio de 2024, o evento acontecerá em dois horários distintos: às 9h e às 14h, proporcionando aos leitores a oportunidade de participar de acordo com sua disponibilidade. O local escolhido para essa celebração literária é a Biblioteca Pública Policarpo Gay, situada no Centro Municipal de Cultura, um espaço que respira conhecimento e arte. Este lançamento é uma oportunidade imperdível para os amantes da literatura se encontrarem e celebrarem essa escritora talentosa.

Sobre a autora

Professora municipal aposentada, com experiência em Educação Infantil, Ensino Fundamental Séries Iniciais. Mediadora Judicial Familiar – CEJUSC/ SA e Escritora Autora dos Livros PSIU! CAIU LEVANTOU e PINTA PINTA.