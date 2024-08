Novo membro da Academia de Letras do Noroeste do RS, Dr. Norberto Weber Werle, será empossado em 24 de agosto de 2024

No dia 24 de agosto, às 9 horas, a Academia de Letras do Noroeste do Rio Grande do Sul (Alenrio) realizará a posse de novos membros em Horizontina, no Memorial da Evolução Agrícola (MEA). A cerimônia será transmitida ao vivo pelo canal https://www.youtube.com/@alenriors e contará com a presença de autoridades e personalidades da região.

Após complexa análise seletiva, e abertura de novas cadeiras acadêmicas, o Professor de Medicina e cronista Dr. Norberto Weber Werle fora o escolhido na região missioneira para representar de maneira imortal a cadeira número 18. A Alenrio, como espaço para discussão e valorização da literatura, busca preservar e difundir a cultura literária da região. Além da posse, a Academia homenageará personalidades já falecidas, nomeando as novas cadeiras. A cadeira missioneira e também santo-angelense, representada pelo médico neurologista Dr. Norberto, homenageará o também imortal professor e escritor Mario Simon, falecido no fim do ano de 2023.

De acordo com o professor Renato Pereira, presidente da Alenrio, a instituição atua aos moldes de um parlamento. “Ao mesmo tempo, trabalhamos para qualificar a política cultural, especialmente no segmento do livro, literatura, leitura e bibliotecas, nos municípios de atuação”, comunica.

Os novos membros foram selecionados após rigoroso processo de avaliação, que levou em consideração a produção literária e a trajetória dos candidatos. “Esta análise minuciosa de vida e obra dos escritores foi essencial para entender um pouco mais sobre a produção literária da região”, destaca Tanize Tomasi, presidente da Comissão de Admissão e Vice-Presidente da Alenrio.

Sobre a Alenrio

A Academia de Letras do Noroeste do Rio Grande do Sul é uma entidade sem fins lucrativos, filiada à Academia Rio-grandense de Letras. Sua missão é cultivar, preservar e divulgar a literatura regional, reunindo escritores de diversas cidades da região noroeste.