1° Dança Missões inicia nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira e no sábado, dias 8 e 9, o Centro Municipal de Eventos Hélio Costa de Oliveira será o palco do 1° Festival Dança Missões, evento organizado pela ONG Parceiros do Bem, com apoio das secretarias municipais de Cultura e Esporte, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e da Saúde.

Segundo os organizadores, o evento reunirá cerca de 450 bailarinos representando 31 instituições, incluindo estudantes, grupos e escolas de dança de diversas cidades da região. Além de Santo Ângelo, são esperados grupos de dança de Santa Rosa, Ijuí, Cruz Alta, Panambi, Santa Maria, Santo Augusto, Júlio de Castilhos e São Pedro do Butiá.

A entrada é gratuita, sendo sugerido um ingresso solidário de 1 kg de alimento não perecível, que será repassado às instituições locais. O festival abrirá suas portas ao público a partir das 19 horas de sexta-feira, 8, e às 17 horas de sábado, dia 9.

Fonte: Prefeitura de Santo Ângelo