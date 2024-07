GDF Os Farroupilhas promove CIMIART 2024

A patronagem do GDF Os Farroupilhas, representado pelo patrão Otávio Reichert, esteve na redação do Jornal O Mensageiro, divulgando o Circuito Missioneiro de Rodeios Artisticos – CIMIART 2024, que acontece hoje, dia 06 e amanhã, dia 07 de julho, em Santo Ângelo, nas dependências do GDF Os Farroupilhas. Na oportunidade ocorre a 2ª etapa e classificatória interregional ENART 2024.

O evento terá início às 13h, do dia 06 de julho com a cerimônia de abertura, prometendo duas jornadas intensas de atividades culturais e artísticas. O encerramento das atividades está programado para às 22h do dia 07 de julho.