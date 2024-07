Inaugurado Museu Histórico das Missões

O Museu Histórico das Missões (MHM) foi inaugurado ontem, dia 5 de julho, com a presença do governador Eduardo Leite.

Originalmente agendada para 3 de maio, a inauguração do MHM foi adiada devido às intensas chuvas que começaram no feriado de 1º de maio, resultando em enchentes que afetaram vários municípios gaúchos e levaram à suspensão da cerimônia.

A cerimônia teve início às 10h30min. Além da inauguração do MHM, a agenda do governador incluiu uma visita ao Hospital Regional das Missões às 11h30min, seguida por um almoço e reunião com prefeitos da Associação dos Municípios das Missões (AMM) no Clube Gaúcho. O dia foi encerrado com uma visita ao Colégio Estadual Onofre Pires às 14h30min.

Em sua manifestação o Governador Eduardo Leite destacou o legado histórico e cultural deixado por indígenas e jesuítas na constituição dos 7 Povos Missioneiros. “A inauguração do Museu das Missões vem para enaltecer essa rica história da saga jesuítica-guarani, retratadA através das artes”, destaca Leite.

MUSEU

O Museu foi instalado no antigo Centro Administrativo José Alcebíades de Oliveira, com investimento de R$ 3,2 milhões, sendo R$ 2,5 milhões do Governo do Estado e contrapartida de R$ 750 mil do município.

O Museu funcionará das 9 às 11h30min e das 14 às 19 horas. Os visitantes encontrarão um rico acervo de arte sacra jesuítica-guarani, formado a partir de aquisições e pesquisas realizadas em conjunto com a PUC.