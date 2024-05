Festa de Iemanjá é incluída no Calendário Oficial do Município

A festa de Iemanjá foi oficialmente incluída no calendário de eventos de Santo Ângelo. A proposta foi aprovada pela Câmara de Vereadores e sancionada pelo prefeito Jacques Barbosa na manhã desta segunda-feira, 20.

Jacques recebeu o vereador Gilberto Corazza, autor da proposta, e o babalorixá Dieferson Razia, acompanhado por membros da Casa Reino de Oyá Dirã. Ao lado do vice-prefeito Volnei Teixeira, o chefe do Executivo afirmou que os festejos do Dia de Iemanjá são tradicionais em muitos lugares e se transformam em eventos que destacam a fé, a música e a ancestralidade. Observou ainda que a celebração é uma maneira de reforçar a convivência e o respeito à diversidade.