Festival de Rock tem 20 atrações em duas noites no Centro Histórico

Celebrando o dia mundial do rock, comemorado no dia 13 de julho, a Secretaria Municipal de Cultura e Esportes programou um fim de semana de grandes atrações no Centro Histórico.

Será a segunda edição do Cidade dos Anjos Rock Festival que iniciou ontem, dia 19, e segue neste sábado, dia 20.

Serão ao todo 19 artistas locais que passarão pelo palco montado em frente à Catedral Angelopolitana. Ontem passou pelo palco as atrações: Trilogia; Winchester; Elder Dogs; Os Waldos; Marcelo Rossano; Sumanta e comando 77.

Segunda noite

Hoje as apresentações serão abertas às 11 horas e estarão se apresentando: Heartbreaker; Xiru’s Rock; The Grains; Renato Fontana; Banda Maju; Bom Senso; No Divã; Harbor Paradox; Ximú e Banda; Rádio Monstro; Sherlock; Maremanos e encerramento com a banda Vera Loca.

Além dos shows, haverá praça de alimentação, com diversas opções de lanches e bebidas. Cleber ainda destaca o caráter solidário do evento, que terá ponto de arrecadação de donativos para a campanha do agasalho da Central do Bem.