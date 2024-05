Brique da Praça tem música ao vivo e solidariedade neste domingo

Neste domingo, dia 5 de maio, o tradicional Brique da Praça está de volta, trazendo uma programação especial para toda a família. O destaque do evento será o aguardado show das onze com “Tonho do Balança”, prometendo animar o público com o melhor da música. Além da música ao vivo, o Brique contará com uma variedade de expositores, oferecendo produtos artesanais de alta qualidade. É uma oportunidade única para apreciar e adquirir peças únicas e exclusivas, enquanto apoia os artistas locais.

Mas o evento vai além do entretenimento. Em um gesto de solidariedade, o Brique da Praça se une à Liga Feminina de Combate ao Câncer para arrecadar fundos e conscientizar sobre essa importante causa.

Além disso, o Brique também estará arrecadando água e alimentos não perecíveis para as vítimas da recente enchente que assola o estado. É uma oportunidade para a comunidade se unir em apoio aos mais necessitados e demonstrar a solidariedade que nos torna uma comunidade forte e unida.

O Brique da Praça acontecerá a partir das 9h da manhã e se estenderá até às 13h, com atividades para todas as idades. Não perca essa oportunidade de se divertir, apoiar causas nobres e fazer a diferença na vida daqueles que precisam. Compareça e faça parte desse momento de união e solidariedade!