Paulo Prado Machado reconduzido como presidente da ASLE

A Academia Santo-angelense de Letras – ASLE realiza hoje, dia 24, a solenidade de posse da nova diretoria para a Gestão 2024/2026. O evento tem início às 19h30min e será realizado no Centro Municipal de Cultura.

Na oportunidade será empossada a diretoria, composta pelos acadêmicos Paulo Prado Machado, que será reconduzido ao cargo, tendo Otávio Reichert como vice presidente e secretária geral Dinalva Agissé Alves de Souza; Adelino Jacó Seibt será o presidente do Conselho Fiscal.

Sobre a gestão, Paulo diz que haverá a continuidade a alguns projetos que historicamente são desenvolvidos, e que, também, será buscado uma maior aproximação dos escritores com as escolas.

O PRESIDENTE – Paulo Prado Machado é escritor e membro fundador Academia Santo-Angelense de Letras (ASLE). Tanbém autor de cinco obras: A Phonte do Arco-Íris, Ninguém é de Ninguém, 100 Anos de Cinema em Santo Ângelo e Navios Fantasmas.

ASLE completa 31 anos com diversos eventos culturais

Para marcar o aniversário de 31 anos da ASLE, comemorado durante o evento de posse, a entidade promove uma série de eventos culturais. Na próxima sexta-feira, dia 26, às 19h30min, haverá o lançamento do livro Afluência, com o tema Pontes, no CTG Grito de Sepé do Entre-Ijuís. Já no dia 26 de maio, acontece mais um lançamento, desta vez da tradicional obra “Memórias Esparsas V”, durante o Brique da Praça.