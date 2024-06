Show das Onze recebe Odair José

Amanhã, dia 2, a Praça Ricardo Leônidas Ribas será palco do tradicional “Brique da Praça”, evento onde expositores apresentam suas novidades em bancas repletas de produtos variados, como, por exemplo, artesanato, livros e alimentos. Além disso, o palco cultural será animado pelo prestigiado “Show das Onze”, que receberá a presença ilustre do músico Odair José.

Trajetória musical

Venha conferir o espetáculo musical de Odair José de Siqueira Mousquer no Brique da Praça. Com mais de 25 anos de experiência artística e uma trajetória marcada por passagens em diversas bandas locais e regionais, Odair promete um repertório diversificado, que contempla desde música sertaneja até sucessos de bandas populares do sul, passando por músicas gaúchas, pisadinhas, pagode e sertanejo de raiz.