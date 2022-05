Equipe do Hospital Santo Ângelo realiza ação do Dia Mundial de Higiene das Mãos

Na última quinta-feira, dia 5, é comemorado o Dia Mundial de Higiene das Mãos e o Hospital Santo Ângelo realizou uma ação com os colaboradores para reforçar a importância deste hábito. Segundo a Anvisa, o tema da campanha deste ano, cujo lema é Unidos pela Segurança – higienize suas mãos!, tem como objetivo mostrar que todos podem contribuir para a cultura de segurança e qualidade nos serviços de saúde, adotando as boas práticas de higiene das mãos.

Nesta mesma semana a OMS fez apelo mundial para a higiene das mãos, pois a pandemia da COVID-19 mostrou que as boas práticas de higienização das mãos são extremamente importantes na redução do risco de transmissão de várias doenças, combinada com outras importantes medidas preventivas.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a higiene adequada das mãos previne até 50% das infecções adquiridas durante os cuidados de saúde. Para dar ainda mais importância ao tema, a OMS encoraja empresas de vários países a aderirem a uma iniciativa de conscientização.

Outros dados apresentados pela OMS mostram que:

– 1 em cada 3 locais públicos não possui instalações de higiene das mãos no ponto de atendimento;

– Globalmente, de cada 100 pacientes, 7 em países desenvolvidos e 15 em países em desenvolvimento irão adquirir pelo menos uma infecção em hospitais de cuidados intensivos;

A organização ainda afirma que investir em estratégias eficazes de prevenção e controle de infecções também pode gerar retornos financeiros significativos. A implementação de políticas de higienização das mãos pode gerar retornos econômicos – em média, 16 vezes o custo de sua implementação.