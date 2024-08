Hospital Regional das Missões parcela cirurgias e internações em até 60 vezes

O Hospital Regional das Missões em parceria com o Sicredi oferece parcelamento em até 60 vezes para cirurgias e internações.

O financiamento pode ser realizado para todos os serviços oferecidos pelo HRM. O pagamento das parcelas mensais é feito mediante débito em conta corrente. Esta conta aberta no Sicredi é sem custo e sem tarifa de manutenção.

O financiamento sujeito a aprovação, pode ser em nome do paciente ou do acompanhante.

Para simular o valor a ser financiado, o Hospital possui a sala de negócios com profissional qualificado para atender as necessidades do cliente. Alguns serviços que podem ser parcelados: cirurgias de traumatologia, bariátrica, cesáreas, cirurgia geral, entre outras.

Interessados podem ir até o HRM, ao lado do setor de Internação, com entrada pela rua Antônio Manoel ou chamar pelo whats 93300-3859. O horário de funcionamento do setor é de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 12 horas e das 13h30min às 17h30min, exceto feriados.