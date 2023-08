Santo Ângelo será sede do 7º Fórum de Desenvolvimento Regional Fronteira Oeste e Missões

Líderes empresariais e políticos se reunirão durante o 7º Fórum de Desenvolvimento Regional Fronteira Oeste e Missões para debater as principais pautas e necessidades das Associações Comerciais das respectivas regiões. Será no dia 26 de agosto no município de Santo Ângelo.

O Fórum desenvolve uma trajetória desde o ano de 2020, quando teve a primeira edição realizada na cidade de São Borja, o Fórum atinge agora sua sétima edição e pela primeira vez em Santo Ângelo. Mauro Tschiedel, Presidente da Associação Comercial e Industrial de Santo Ângelo (ACISA), destaca a relevância desse evento como um vetor propulsor do desenvolvimento regional.

Antecederá o Fórum, uma palestra-almoço, com a participação de Rodrigo Sousa Costa, Presidente da Federasul, que falará sobre “Associativismo – Cenários e Desafios”, seguido por Simone Leite, ex-presidente da Federasul, abordando a temática do empreendedorismo e da liderança feminina.

O Vice-presidente de Micro Empresas da Federasul, Douglas Winter Ciechowiez, destaca a importância das palestras: “Elas fornecerão insights cruciais para fortalecer a visão estratégica dos participantes, orientando nossos papéis nessa jornada colaborativa”.

O evento terá início às 11h00 na Etnia Italiana, no Parque de Exposições Siegfried Ritter, com a opção de um almoço por adesão. Às 13h30, as discussões terão início, com líderes das duas regiões convergindo para trocas construtivas de ideias.

Para aqueles interessados em participar do almoço, os cartões estão disponíveis por meio do link: https://www.sympla.com.br/palestra-almoco—associativismo-com-rodrigo-costa-e-simone-leite__2125844

O 7º Fórum promete catalisar o progresso e a colaboração entre as dinâmicas regiões do Rio Grande do Sul.

Para informações adicionais, entre em contato pelo telefone 55 3313 3200 (ACISA).