Maio Amarelo busca segurança viária e prevenção de acidentes

Na manhã daúltima quinta-feira, 2, foi promovida pela vereadora Simone Lunkes (PDT) reunião de alinhamento sobre a campanha Maio Amarelo, que objetivou incentivar a realização de ações e campanhas coordenadas entre o poder público e a sociedade civil, buscando a segurança viária e prevenção de acidentes.

A campanha Maio Amarelo foi instituída no município santo-angelense através da Lei 4.509/22 e fomenta a participação da população no trânsito seguro e saudável. Com objetivo de estimular a adesão de toda a sociedade no compromisso de cidadania e respeito ao trânsito, a reunião realizada nesta manhã promoveu discussões e debates sobre ações que serão realizadas pelo Poder Legislativo em parceria com o Departamento Municipal de Trânsito, Brigada Militar e CFCs do município.

As ações sugeridas serão divulgadas e realizadas durante o mês de maio, e contarão com eventos, palestras, mediação de conflitos, momentos e atividades, propagando informações, dicas, estímulos e mensagens educativas de trânsito, respeito e prudência, valorizando a conscientização de toda sociedade.

A reunião teve participação do diretor geral do Departamento Municipal de Trânsito, Gerson Rodrigues, dos representantes do 7RPMon, Capitão Valandro e Tenente Manzini, representantes do CFC São Luiz, Renan Martins e Rosângela Prestes, e o representante dos CFCs Santo Ângelo e Getúlio, Cristiano Braga.