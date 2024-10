Concluído o 1º turno das eleições 2024 nos 497 municípios do estado do RS

O primeiro turno das eleições 2024 ocorreu neste domingo (06), com o comparecimento de eleitores às urnas em todo o Rio Grande do Sul. Com início às 8h e término às 17h, a votação ocorreu de maneira tranquila na maior parte do estado. Na capital, foram poucas as ocorrências de crimes eleitorais, conforme apuração da Brigada Militar.

Ao término da apuração, 492 municípios tem seus prefeitos definidos. Nas cinco maiores cidades do estado, haverá necessidade da realização de 2º turno, que ocorrerá no próximo dia 27 de outubro. São elas:

Porto Alegre

Sebastião Melo (MDB) – 345.420 votos (49,72 %) e Maria do Rosário (PT) – 182.553 votos (26,28 %)

Canoas

Airton Souza (PL) – 51.472 votos (35,26 %) e Jairo Jorge (PSD) – 43.442 votos (29,76 %)

Caxias do Sul

Scalco (PL) – 89.260 votos (38,04 %) e Adiló (PSDB) – 64.537 votos (27,50 %)

Pelotas

Marroni (PT) – 68.443 votos (39,60 %) e Marciano Perondi (PL) – 54.736 votos (31,67 %)

Santa Maria

Valdeci Oliveira (PT) – 58.580 votos (40,63 %) e Rodrigo Decimo (PSDB) – 37.295 votos (25,86 %)

Os cargos de vereadores são definidos na totalidade dos municípios do estado já neste primeiro turno.

Os resultados das votações para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, em todas as cidades do Rio Grande do Sul, incluindo os votos em branco, os nulos e as abstenções, podem ser acompanhados pelo celular ou pelo computador pelo site Resultados do TSE.

Texto: Rodolfo Manfredini

Imagem: TSE

Supervisão: Jefferson Wilson

Coordenação: Cleber Moreira