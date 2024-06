Sine divulga listas de vagas de empregos disponíveis

A unidade do Sine de Santo Ângelo divulgou a lista de vagas de emprego disponíveis na Capital das Missões e em algumas cidades da região. Há vagas para profissionais de todos os níveis de formação.

O Sine de Santo Ângelo opera de segunda a sexta- feira das 8 h às 16 h, sem fechar ao meio-dia. A unidade está localizada na rua Marechal Floriano 1430, no Centro da cidade.

Confira as vagas

Agente de vendas e serviços

Ajudante de açougueiro

Ajudante de serralheiro

Analista contábil – (analista de controladoria)

Assistente administrativo

Atendente de lanchonete

Atendente de mesa – para churrascaria, trabalha somente final de semana.

Auxiliar de armazenamento

Auxiliar de churrasqueiro

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de estoque

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de produção

Auxiliar de produção (aceita PCDs)

Auxiliar de logística

Auxiliar de mecânico de autos (para Guarani das Missões e Santo Ângelo)

Auxiliar de pessoal

Auxiliar técnico de refrigeração

Auxiliar de Chapeador

Chapeador de veículos

Churrasqueiro

Confeiteira

Consultor de vendas

Costureira em geral

Cozinheira (1 vaga para morar e trabalhar no interior de Entre-Ijuís, 2 para Santo Ângelo)

Eletricista de instalações

Eletricista instalações de veículos automotores (1 vaga para Entre-Ijuís – 1 vaga para Santo Ângelo)

Eletricista industrial

Eletromecânico de manutenção de elevadores (técnico em elevadores)

Eletrotécnico

Empregada doméstica

Encarregado de almoxarifado

Engenheiro elétrico (estágio)

Estoquista

Farmacêutico

Faxineira

Gerente de loja (vestuário)

Lavador de veículos – exige CNH B

Mecânico de automóveis

Mecânico de caminhão

Mecânico de manutenção de tratores – linha pesada, p/ Guarani das Missões

Mecânico de manutenção industrial

Motorista carreteiro

Motorista de caminhão

Oficial de manutenção predial

Operador financeiro

Padeiro

Pedreiro

Recepcionista caixa – exclusiva para PCDs

Recepcionista de hotel

Representante comercial

Saladeira

Serralheiro

Soldador

Trabalhador rural (Entre-Ijuís, São Borja, Bossoroca, Catuípe e Vitória da Missões)

Vendedor interno

Vendedor pracista

Vidraceiro

Zelador