Um campeonato de basquete 3×3 foi promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Esportes de Santo Ângelo, por meio do Departamento de Esportes e encerrado no domingo, dia 12, com disputa na quadra da Praça Leônidas Ribas. A competição foi disputada por 18 trios da região.

As eliminatórias ocorreram nas quadras dos bairros Missões e Haller, classificando cinco trios em cada etapa. O trio campeão foi o do Ijuí Basquete, com a Associação Basquete Santo Ângelo (ABSA) em segundo e o trio OSS, também da Capital das Missões, em terceiro. Jesse Fortunato, de Ijuí, foi eleito o melhor jogador da competição.

A competição contou com a parceria do Sesc, Faculdade Santo Ângelo (FASA), Garra Personal Studio e Associação de Basquete Santo Ângelo (ABSA).

Os trios classificados em cada etapa ganharam medalhas. Os três primeiros colocados na final receberam troféus. Os integrantes do trio campeão receberam ainda três bolsas 100% da Faculdade Santo Ângelo (FASA) e três meses de academia da Garra Personal Studio.