A Mecautor relembra o caminho percorrido em 50 anos de história

Valores como a união, ousadia e o empreendedorismo da família Rigo, bem como, a qualificação dos colaboradores foram motivos de um brinde para comemorar a consolidada história da Mecautor. Na quinta-feira, dia 23 de junho, em um encontro com a imprensa e colaboradores, foram valorizadas as conquistas que apontam para novos caminhos e relembrados os momentos históricos que conduziram a empresa ao reconhecimento regional como uma das mais importantes concessionárias de automóveis da região Missões e Noroeste do Estado do Rio Grade do Sul

Com atuação em Santo Ângelo, São Borja e Ijuí a Mecautor foi fundada no dia 23 de junho de 1972 no município de Cerro Largo. A matriz da empresa foi transferida para Santo Ângelo, no ano 2000, quando José Luis Rigo e Roberto Simon já faziam parte da sociedade da empresa.

A transferência era percebida como um modo de expandir os negócios, e no ano de 2001 foi adquirida uma nova loja e assistência técnica no município de Ijuí, 16 anos depois, foi a comunidade da região de São Borja que passou a contar com os serviços e inovações da Mecautor.

Em outubro de 2016 um espaço novo para a revenda de seminovos multimarcas foi adquirido e montado em Santo Ângelo. E finalmente, no dia 20 de fevereiro de 2020, foi concluída e inaugurada a sede própria da Mecautor em Santo Ângelo.

Durante o evento foi revelado que a Mecautor “vive um momento instigante”: duas gerações se encontram simultaneamente dentro do negócio. João Vicente Rigo iniciou seus trabalhos na empresa em 2004. Após passar por diversos cargos e adquirir experiências com foco em liderança da equipe e funções administrativas financeiras, ele agora assume como diretor executivo. Tem a missão e desafio de garantir o futuro dos negócios no espírito e cultura que já fez da Mecautor uma empresa que possui mais de cem colaboradores, todos trabalhando pelo mesmo objetivo: seguir expandindo e, cada vez mais, proporcionar experiências únicas aos clientes.