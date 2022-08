Sicredi promove encontro regional com jornalistas e divulga atuação na comunidade

Durante o encontro com a imprensa a doutora e mestre em comunicação Rosângela Florczak palestrou e o presidente da União RS/ES Sidnei Strejevitch também destacou a presença da cooperativa em 61 municípios

Sicredi União RS/ES realiza um encontro com a imprensa e destaca os resultados da atuação regional e as principais ações realizadas nos dois últimos anos pela cooperativa. Além disso, proporcionou uma palestra com a doutora e mestre em Comunicação Rosângela Florczak que falou sobre os riscos e oportunidades para o jornalismo na era digital – A busca da relevância social. O encontro foi realizado no salão nobre do Clube Gaúcho na noite de quarta-feira, dia 17, o diálogo sobre cooperativismo, economia e jornalismo foi regado a boa gastronomia e a música.

O presidente da Sicredi União RS/ES Sidnei Strejevitch também falou a imprensa regional e destacou a presença da cooperativa nos 61 municípios. Trouxe detalhes sobre a chagada da Sicredi no Estado do Espírito Santo ao inaugurar duas unidade e mais um escritório de negócios naquele estado – em Cachoeiro do Itapemirim e em Marataízes -. O presidente ainda valorizou os novos espaços e os projetos de qualificação das agências de Santo Ângelo, Santa Rosa, Santo Cristo, Entre-Ijuís e São Borja. Entre eles os que já estão inaugurados e os em fase de obras com previsão de inauguração em 2022 e 2023. Esclareceu sobre os programas de distribuição dos resultados e de ação social como o “Fundo Social”, “União Faz a Vida”, “Cooperação na Ponta do Lápis”, Educação financeira nas escolas, entre outros, como um modo de catalisar o desenvolvimento.

Por outro lado, o impacto da digitalização dos conteúdos no contexto da comunicação social e do jornalismo foi debatidos a partir da fala da palestrante Rosângela Florczak. A especialista atualizou os dados relativos a quantidade de pessoas conectadas e o tempo gasto/investido no meio digital, os novos hábitos de busca pela informação, a população conectada e os impactos positivos e negativos deste processo. Para a palestrante é neste contexto que as novas oportunidades e diferentes modelos de negócio despontam para as mídias tradicionais e independentes, bem como, os desafios e riscos.

Anunciados os projetos contemplados no Fundo Social

A Sicredi União RS/ES, instituição financeira cooperativa, apresentou na quarta-feira, 17/08, no Encontro Regional com a Imprensa, o panorama dos projetos contemplados neste ano e que somam mais de R$ 2 milhões de investimento para desenvolvimento da comunidade local. “Nossa Cooperativa trabalha com o olhar voltado para comunidade, sempre buscando seu desenvolvimento e prosperidade.

O Fundo Social faz parte do Planejamento Estratégico da Cooperativa e foi criado com intuito de apoiar projetos locais de interesse coletivo, onde parte do resultado da Cooperativa, ou seja, 2,5% do ano anterior é destinado ao Fundo Social (após pagamento de juros ao capital e destinação do fundo de reserva dos valores em prejuízo recuperados de exercícios anteriores) e direcionado as entidades sem fins lucrativos que fazem a diferença na vida das pessoas”, salienta Sidnei Strejevitch, presidente da Sicredi União RS/ES.

Neste ano, foram ao todo 304 projetos, sendo dez projetos ambientais, 14 esportivos, 21 projetos de segurança, 47 culturais, 79 projetos de saúde e 133 projetos voltados à educação.

Confira todos os projetos ganhadores a partir do código QR – Aponte o celular e confira: