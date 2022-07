Canto Missioneiro será no CTG 20 de Setembro

A Comissão Organizadora do 13º Canto Missioneiro da Música Nativa e do 12º Canto Piá Missioneiro esteve reunida nesta terça-feira, 26, e confirmou a realização do evento no CTG 20 de Setembro. O evento da música gaúcha que acontece de 11 a 13 de agosto, estava agendado para o Centro Histórico de Santo Ângelo.

O secretário Marco André München esclareceu que em razão das instabilidades climáticas, por cautela e segurança, os organizadores optaram por um local fechado, garantindo a apresentação dos artistas que defendem as 32 músicas nos certames e a presença de público. Segundo o secretário, o CTG 20 de Setembro, o mais antigo da área de abrangência da 3ª Região Tradicionalista, tem amplo espaço e estrutura para um evento da envergadura do Canto Missioneiro.

München adiantou que a comissão irá avaliar durante o festival a possibilidade da realização da grande final, no sábado à noite, no Centro Histórico de Santo Ângelo.

O CANTO

A 13ª edição do Canto Missioneiro teve mais de 650 composições inéditas inscritas.

A grande novidade para este ano é a estreia do Querubim Yvy durante o festival. O mascote foi concebido por meio do programa “O Canto Missioneiro vai à Escola”, com a participação de mais de 200 alunos das redes pública e privada de ensino de Santo Ângelo. No concurso, uma comissão avaliou o nome para mascote – Yvy foi o escolhido – e o desenho, que serviu de inspiração ao artista plástico Tadeu Martins, para a criação do Querubim.