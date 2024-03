Ventos de mais de 80 km atingem Santo Ângelo

Na noite de quinta-feira, dia 21, um forte temporal atingiu a cidade de Santo Ângelo, deixando um rastro de destruição em seu caminho. Árvores e galhos caídos, estabelecimentos comerciais danificados, placas de trânsito derrubadas e casas destelhadas foram algumas das consequências desse evento climático. Os locais mais afetados foram os bairros na zona sul e norte, além do centro.

O impacto do temporal foi sentido em toda a cidade, com áreas especialmente afetadas sofrendo interrupções nos serviços de água e luz. Durante a manhã fios eletricos caidos podiam ser vistos nas ruas Antunes Ribas e Quinze de Novembro. Cerca de 15 residências foram danificadas, deixando várias famílias em condições precárias.

A Defesa Civil entrou em ação imediatamente, respondendo a chamados de emergência e trabalhando durante toda a noite para prestar assistência às comunidades atingidas. Equipes foram mobilizadas para remover árvores caídas, restabelecer serviços essenciais e avaliar os danos causados às estruturas afetadas.

Autoridades locais e equipes de resgate instam os cidadãos a permanecerem vigilantes e a relatarem quaisquer emergências ou necessidades urgentes à Defesa Civil. A colaboração e solidariedade da comunidade são fundamentais neste momento de reconstrução e recuperação após o impacto do temporal.