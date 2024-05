UTI Neonatal do HRM completa 15 anos e é referência para quatro regiões em vacina para prematuros

A UTI Neonatal do Hospital Regional das Missões completou 15 anos no dia 1 de maio. A Unidade presta assistência aos 24 municípios da região missioneira. Outro serviço de referência é a vacina para prematuros, necessária em alguns casos. Nesse serviço, o HRM é referência para quatro regiões: Santo Ângelo, Ijuí, Cruz alta e Santa Rosa.

Conforme o médico pediatra que atua na UTI Neonatal, Guilherme Dutra Pinheiro, a vacina é para proteger contra o vírus sincicial respiratório, sendo aplicada de março a julho. Como o vírus está no ar, o médico Guilherme Pinheiro destaca que a vacina é aplicada uma vez ao mês, pois a ação preventiva é de 30 dias.

O médico explica que, os bebês que necessitam tomar a vacina são os que nasceram abaixo de 29 semanas, possuem cardiopatias ou displasia broncopulmonar grave. Segundo ele, “prematuros que não tiveram muita intercorrência fazem até 1 ano a vacina, prematuros com displasia broncopulmonar grave até 2 anos e cardiopatas até 2 anos. E já podem tomar ainda dentro da UTI respeitando a sazonalidade”.