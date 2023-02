Rua Antonio Pereira está sendo ampliada para ligar as avenidas Salgado Filho e Sagrada Família

A pavimentação da Rua Antônio Pereira deve qualificar a ligação entre a zona norte de Santo Ângelo com a AV. Sagrada Família. Esse projeto está em processo de execução e as imagens de satélite do Google Earth já permitem observar por onde segue o novo itinerário que promete encurtar o caminho entre o distrito industrial e a Avenida Salgado Filho, no trecho que fica entre os condomínios Margarida e Terra Missões

No início dessa semana, operários da empreiteira realizam obras de drenagem pluvial no local. A Administração Municipal por meio da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, acompanha os investimentos dos recursos que foram captados por meio do projeto Pavimenta RS, sendo que R$ 1,6 milhão é do estado e R$ 864 mil contrapartida do município de Santo Ângelo. O engenheiro Civil e Secretário de planejamento urbano, Cléberson Taborda, informou que 65% da obra está concluída, entre os objetivos do projeto destacou que cumpre a finalidade de organizar o território urbano com obras de desenvolvimento na área de mobilidade urbana de modo que interligue o distrito industrial com avenidas e rotas de acesso, inclusive com a ERS 218.

Um dos trechos mais complexos se refere à Rua Antônio Pereira, pois neste trecho há a necessidade de implementar toda a infraestrutura da via. O projeto permitiu também melhorar as condições asfálticas de ruas como Garibaldi Carreira Machado, Arisoly Vieira Machado e Idalina Carrera Machado. Ao todo são 1.843,91 metros de pavimentação.

Novos projetos de expansão urbana

No segundo semestre do ano passado a assessoria de imprensa da prefeitura divulgou que o chefe do Executivo autorizou o processo de tomada de preço para a elaboração do projeto de engenharia visando a construção de um contorno viário ligando a ERS 218 a ERS 344, via perimetral norte, com o prolongamento das avenidas Getúlio Vargas e Tarumã, passando em trecho da estrada de acesso ao Distrito Sossego, margeando o Distrito Industrial Hans Pfaff e o Instituto Federal Farroupilha (IFFar).