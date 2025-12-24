Rotary Club de Santo Ângelo Norte celebra Natal com posse de novos companheiros

O Rotary Club de Santo Ângelo Norte realizou no último dia 12 de dezembro, uma festa em clima natalino que ficou marcada pela celebração da união, do companheirismo e da gratidão. O evento, repleto de momentos especiais, contou com música ao vivo, homenagens e um jantar delicioso oferecido pela Pizzaria da Barra, onde os participantes celebraram as conquistas do ano de 2025.

Durante a cerimônia, o clube também realizou a posse de três novos membros, que reforçam ainda mais a força do grupo. São eles: Vilson Junior Maica, Jonatã Junior Rodrigues Ferreira e Mathias Augusto Parnoff.

A Governadora Assistente da Área 9, Verônica Maliska, esteve presente representando o Governador João Francisco Estula. Em seu discurso, ela ressaltou a importância de fortalecer o quadro social com novos associados, como forma de garantir o crescimento contínuo dos clubes rotários.

A cerimônia foi conduzida pelo presidente Alamir Reis Fischer, que aproveitou a oportunidade para agradecer aos companheiros e familiares presentes, destacando a importância da união e do espírito rotário no fortalecimento das ações do clube.