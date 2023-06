Mais 480 árvores no espaço público de Santo Ângelo

Por meio do programa “Arborização + Segura” está sendo realizado pela RGE o plantio de 480 mudas de árvores em seis Avenidas do município, além de praças e parques. Esse programa é executado em parceria com a prefeitura, e liderado pela RGE, visa manter a sustentabilidade ambiental e eliminar riscos à população e à rede elétrica.

Iniciou dia 20 o plantio de 480 mudas de árvores pelo do Programa Arborização + Segura, da RGE em Santo Ângelo. Realizado em parceria com a prefeitura, o Programa distribui mudas de porte e espécies adequadas para o contexto urbano para serem plantadas. Esta ação visa substituir espécies em desacordo a rede elétrica, árvores que não estejam em condições adequadas ou ainda que representem riscos para a população.

As árvores de porte pequeno e médio são implantadas nos espaços urbanizados onde existe infraestrutura de rede elétrica. Mas além disso, a RGE disponibiliza mudas adequadas às equipes técnicas do poder público municipal, que direcionam o planejamento e implementação, inclusive em áreas afastadas da rede de energia elétrica, onde são criados espaços amplos de recomposição florestal com exemplares de grande porte.

O projeto iniciou em 2018, segundo a RGE, já foram implantadas em Santo Ângelo 1632 mudas. “Além de auxiliar na arborização do município de Santo Ângelo, embelezando a cidade, a implantação do Programa ainda garante mais segurança para o sistema elétrico e para a população”, destaca o Consultor de Negócios da RGE, Jonathan Eduardo Koenemann.

Neste ano o plantio é realizado na Av. Rio Grande do Sul, Venâncio Aires, Getúlio Vargas, Salgado Filho, Sagrada Família, além da Av. Brasil, no Parque de Exposições Siegfried Ritter, no pátio da Brigada Militar e de algumas praças.

No processo de substituição, a RGE identifica aquelas que se enquadram no perfil crítico para risco de interferência e em desacordo com as infraestruturas urbanas. Em seguida, são substituídas as árvores autorizadas, expressamente, pelo poder público municipal.

RGE Alerta

A distribuidora faz também um alerta para que a população se conscientize em relação ao porte das árvores plantadas em vias públicas principalmente próximas a rede elétrica, por conta própria.

Todas as ações de manejo e intervenções junto a vegetação realizadas pela RGE seguem critérios técnicos e diretrizes da ABNT, que requer espaçamentos mínimos entre rede elétrica e vegetação de acordo com o aspecto técnico operativo da rede. Para as substituições, as equipes são devidamente treinadas e capacitadas, o ferramental utilizado é adequado para a atividade e também apresentam respectivas licenças ambientais dos órgãos competentes.

Segurança – Consciente da importância em manter um trabalho permanente de orientação para a população, as distribuidoras do Grupo CPFL trabalham fortemente a campanha de segurança “Guardião da Vida”. Além de dicas e conselhos para a população em geral e trabalhadores dos centros urbanos, a campanha traz informações sobre os cuidados que devem ser levados em consideração ao executar um trabalho de poda.

Confira algumas dicas de segurança:

1. Jamais faça podas quando a árvore está muita próxima da rede elétrica ou os galhos tocando nos fios.

2. Nos casos em que galhos ou copa de árvores estejam oferecendo riscos e danificando os fios de energia elétrica, solicite avaliação da RGE através dos canais de atendimento da empresa.

3. Para que seja possível uma intervenção imediata, caso ocorram faíscas na rede elétrica, a comunicação deve ser feita na Central de Atendimento da distribuidora

4. Em dias de chuva, temporais e fortes ventanias, é comum que galhos de árvores interfiram na rede elétrica, danificando os fios e postes de energia. Nestes casos, se houver interrupção no fornecimento de energia, o cliente deve utilizar o serviço Falta de Energia para comunicar a situação e nunca realizar poda nessas condições.

5. A responsabilidade pelas podas de árvores é da Prefeitura Municipal. As empresas do Grupo CPFL realizam podas somente em casos de extrema necessidade, como em situações emergenciais de risco para a população e a rede elétrica.

6. Na dúvida entre sempre em contato através de um dos nossos canais de atendimento e receba orientações para uma construção segura.